أسامة ربيع: 53 سفينة تعبر قناة السويس يوميا بمتوسط حمولة 3.3 مليون طن

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل نجاح الهيئة، فى التعامل مع سفينة ركاب إيطالية متجهة إلى إيطاليا، على متنها مصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة " ON E": "وضعنا أفضل المرشدين على القاطرة، ووضعنا فواصل، وعبرت بسلام وخرجت من بورسعيد، متجهة الآن لإيطاليا".

وأكد على إجراء حجر صحى لجميع السفن والكشف عليها، ومتابع البلاغات العالمية، مستطردًا :"نأخذ كل الاحتياطات حيث يصعد المرشد مرتدى كافة التجهيزات وينفذ مهمته، ويتم الكشف عليه قبل صعود الطائرة، وبعد نزوله من عليها".

وذكر أن هناك تباطؤ فى حركة الملاحة العالمية، ولكن لم نتأثر والمتوسط 53 سفينة يوميًا بمتوسط 3.3 مليون طن، مضيفًا: "إجراء الحجر الصحى على كل السفن، والكشف الدورى على جميع العاملين المصريين والأجانب، ونعلم المشكلة وحجم خطرها، وسنساعد الدولة للقضاء عليها"