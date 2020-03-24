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أحمد صلاح حسني يشيد بدور الدولة في مواجهة فيروس كورونا

كتب:

بسمة عبدالستار
12:09 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني

أشاد الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بدور الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاملين في مواجهة فيروس كورونا بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وغرد حسني: "شكرا لرئيس الجمهوريه شكرا للحكومة شكرا لرجال الشرطة والجيش وأخيرا من كل قلبي شكرا شكرا شكرا لجميع الفرق الطبية في مصر بجد تعظيم سلام ربنا يحفظكم ويصبركم ويديكم القوة، قلب أحمر ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الوطن العربي يارب".