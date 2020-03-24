أحمد صلاح حسني يشيد بدور الدولة في مواجهة فيروس كورونا

أشاد الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بدور الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاملين في مواجهة فيروس كورونا بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

شكرًا لرئيس الجمهوريه شكرًا للحكومه شكرًا لرجال الشرطه والجيش واخيرا من كل قلبي شكرًا شكرًا شكرًا لجميع الفرق الطبيه في مصر بجد تعظيم سلام ربنا يحفظكم و يصبركم ويديكم القوه .... ربنا يحفظ مصر و يحفظ كل الوطن العربي يارب #كورونا #مصر #الوطن_العربي #خليكم_في_البيت #مصر_كورونا — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) March 23, 2020

وغرد حسني: "شكرا لرئيس الجمهوريه شكرا للحكومة شكرا لرجال الشرطة والجيش وأخيرا من كل قلبي شكرا شكرا شكرا لجميع الفرق الطبية في مصر بجد تعظيم سلام ربنا يحفظكم ويصبركم ويديكم القوة، قلب أحمر ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الوطن العربي يارب".