أديب عن كورونا: الناس في مصر بدأت تاخد بالها وتخاف

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على وعي المواطن المصري خلال الأيام الأخيرة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "الناس في مصر ابتدت تاخد بالها وتخاف وتاخد حذرها، وتفهم الوضع اللي إحنا فيه، وإن الدنيا مش لطيفة وابتدينا نشوف حركة أقل نسبيا".

وأضاف: "لو قارنت القاهرة من 5 أيام وقارنتها دلوقتي هتلاقي الوضع مختلف، وسوق العتبة قبل كدا ودلوقتي هتفهم وتشوف التزام الناس، الأمر مش سهل، وغني عن البيان إن وقف الأرزاق والناس متبعش ومتشتغلش مأساة، لكن إحنا في كرب عظيم، والمآسي العظيمة تحتاج قرارات تاريخية".

وتابع: "لازم الناس تفهم إن فيه خسائر اقتصادية في العالم كله، شوفوا إيطاليا وأسبانيا وأمريكا بيخسروا بالمليارات، لكن في الآخر صحة الإنسان أهم من أي شيء".

واستطرد: "مكنش ينفع بأي شكل من الأشكال إن العشوائية دي تستمر، ورب ضارة نافعة، ويمكن تنظم الأمور بشكل أكبر بعد كدا ولازم نعالج الآثار السلبية الموجودة، وتحية للمواطن المصري وإحنا بصدد موضوع مش سهل".