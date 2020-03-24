مصري مصاب بـ كورونا في نيويورك للمواطنين:الوضع صعب جدا اقعدوا في البيت

قال عبدون طعيمة، مصري مقيم بنيويورك ومصاب بفيروس كورونا، ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات، إن الوضع في نيويورك كارثي، هناك الآلاف من الحالات في المدينة.

وأضاف طعيمه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن أصعب المواقف التي تعرض لها اليوم هي وفاة رجل عجوز في السرير المقابل له في نفس الغرفة المكتظة بالمرضى، مناشدًا الشعب المصري بالتزام المنازل والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح المصري المقيم في نيويورك، أن حالته الصحية تتحسن ولكن ببطء شديد، داعيا المواطنين لتوخي الحذر، والاهتمام بالنظافة.