وزير الأوقاف: على من يريد الحج هذا العام التبرع بتكاليفه للمحتاجين

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أي مواطن أراد الذهاب هذا العام إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، بأن يخصص تلك الأموال لدعم المحتاجين في هذه الفترة العصيبة، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة بخصوص المساجد مع تطبيق قرار منع صلاة الجماعة، حيث إن نسبة الالتزام تجاوزت الـ99% بمقاييس دقيقة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن كل من يخالف التعليمات سيتم انهاء خدمته على الفور، وهذا حدث بالفعل مع أحد الأئمة، مناشدًا الجميع بالالتزام بتوجيهات الدولة المصرية لحصر انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "تبرعوا بهذه المبالغ المخصصة لأداء الحج، للعمالة غير المنتظمة والمحتاجين في ظل هذه الأزمة كنوع من التكافل الذي نص عليه الإسلام".