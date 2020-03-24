اتحاد الصناعات يطالب رجال الأعمال بمنح العمال إجازات بسبب كورونا

نصح الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رجال الأعمال بالحفاظ على عمالهم ومنحهم إجازات من أجل حمايتهم من فيروس كورونا.

وشدد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، على أهمية العمالة بالنسبة للصناعة وأنها تمثل جوهر عملية الإنتاج.

ووصف "سعد الدين" الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإجراءات القوية التي لم يسبق لها مثيل من دعم الصناعة والمستثمرين وتخفيض الفوائد وتأجيل الديون، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات نبه على المصانع للحفاظ على العمال.

وتابع: "العمالة دي لازم تاخد حقها والفكرة إن يبقى عندك وعي إن انت بتحافظ على الناس اللي عندك ميجلهمش الوباء ده وإنك تطبق إجراءات منظمة الصحة العالمية وتطبق إجراءات النظافة وعدم نقل الفيروس"، مطالبًا بتخفيض عدد العمال وتقسيمهم لورديات.

وأضاف "لو عندك عمالة عايزة تاخد أسبوعين تلاتة أربعة إجازة إيه المشكلة يعني ما ياخدها مانا بديله أشهر منحة في رمضان والعيد واعتبر إن الأجازة دي منحة".