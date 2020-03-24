وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات يوليو المقبل

تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطبيق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث ذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن، بتكلفة 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم صرف العلاوة في بداية يوليو المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضافت "القباج"، أن كل أجهزة الدولة مهتمة بمساندة العمالة غير المنتظمة وقطاع العمالة الموسمية التي تضررت من قرار إغلاق المحلات ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بكل التوجيهات التي تقوم بها الدولة المصرية لمحاصرة الفيروس.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب صندوق "تحيا مصر" لها دور كبير ومهم في التخفيف من الأضرار التي قد تلحق بتلك الفئات نتيجة القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجة انتشار فيروس كورونا.