شوقي: فخر كبير لي كمصري أن يستمع العالم لتجربتنا في التعلم رغم كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قدم تجربة مصر في التعليم عن بُعد لظروف مجابهة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال اجتماع حضره عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع وزير تعليم 11 دولة.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قد يكون من المفيد أن نعلم أن العالم يشاركنا نفس الهموم والقضايا في ظل هذه الأزمة العالمية الكبيرة".

وأضاف: "وقد شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المجمع العالمي وعرضت تجربة مصر في التعامل مع الأزمة الراهنة".

وتابع: "أما اليوم فقد عقدت أول جلسة عبر تقنيات الفيديو للمجموعة الوزارية من 11 دولة فقط والمنوط بها إيجاد حلول للتعليم حول العالم أثناء تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا".

واستطرد: "كان فخرًا كبيرًا لي، كمواطن مصري، أن يستمع العالم لتجربة مصر في استمرار التعلم رغم ظروف الحظر وتأجيل الحضور في المدارس وأن تشارك مصر بتقديم المعونة الفنية والأكاديمية لدول أخرى طلبت استعارة الحلول المصرية للاستعانة بها".

كما نشر شوقي إعلان اليونسكو عن تدشين تحالف عالمي للإسراع في تعميم حلول التعلّم عن بعد وذلك بعد انقطاع نصف عدد طلاب العالم عن المدرسة.