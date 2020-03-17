طارق شوقي عن تعليق الدراسة: "شكله ممكن يطول"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قرار إطالة مدة تعطيل الدراسة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ليس قرار وزير واحد، بل قرار الدولة، مفسرًا ذلك بأنها أزمة متعلقة بكل النواحي.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أن الأمر يتعلق بتقارير المؤسسات المختلفة: "شكله ممكن يطول، ونتمنى إنهم يرجعوا، ولو إحنا التزمنا بعدم الاختلاط الأرقام هتنزل".

وتابع وزير التعليم: "لو التزمنا بعدم الخروج للشوارع وانخفضت أرقام، ده مفيد لينا كلنا"، مشددا على أنه لن يجرى حذف أجزاء من المناهج، لأنه تسلسل معرفي، يجب أن يحصل عليه الطالب، ولا يمكن إجتزائه، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن الهدف هو مسار الطالب في المستقبل، والحذف يؤدي إلى تخريج طالب منقوص المعرفة.