"الزراعيين": إجازة للعاملين بالنقابة حتى 4 أبريل المقبل بسبب كورونا

أعلنت النقابة العامة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، منح العاملين بالنقابة إجازة استثنائية اعتبارا من اليوم 24 مارس 2020 على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 أبريل المقبل.

وقال الدكتور سيد خليفة إن القرار يستهدف حماية أعضاء النقابة وأسرهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا الخطير، ويأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها النقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء المرض من خلال الحد من حركة التواجد في الشوارع والمناطق العامة.

وأضاف "خليفة"، أن القرار يحقق تقديم خدمة الرعاية الصحية للأعضاء وذويهم إلكترونيا وذلك أيضا استجابة لدعوات الرئيس السيسي بالتحول الرقمي لكل الأجهزة الحكومية ومنها النقابات المهنية لتفعيل الخدمات المقدمة لجمهور النقابة وأعضائها.

وأكد خليفة أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل النقابة بصفة مستمرة منها مواصلة أعمال التطهير لمختلف مقار النقابة بالقاهرة والمحافظات كإحدى الخطوات العاجلة لتحقيق هذه الأهداف.