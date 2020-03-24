الرئيس البرازيلي: فيروس كورونا خدعة سياسية وإنفلوانزا عادية

اعتبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن فيروس كورونا الجديد هو نوع من أنواع الخداع متهمًا خصومه السياسيين والصحافة البرازيلية بـ"خداع" المواطنين عن عمد حول مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وقاوم جايير بولسونارو الإجراءات الصارمة، لمنع تفشي الفيروس ورفض هستيريا وسائل الإعلام بالفيروس الذي وصفه بأنه إنفلونزا صغيرة.

وقلل الرئيس البرازيلي من خطورة الوباء في مقابلة تلفزيونية، وهاجم حكام الولايات الرئيسية بما في ذلك ريو دي جانيرو وساو باولو، وهي الولايات التي أمرت السكان بالبقاء في منازلهم وفرضت الحجر الصحي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن الرئيس البرازيلي قوله "في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 25 حالة و1546 إصابة بالفيروس سيرى الناس قريبا أنهم وقعوا ضحية خداع هؤلاء الحكام والجزء الأكبر من وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا الجديد".

اعتبر الفيروس مجرد خدعة أجرى فحوصات وتحاليل له

وقال بولسونارو إن موجة الاحتجاجات، كانت جزءا من مؤامرة مدعومة بوسائل الإعلام للإطاحة به، ووصفها بأنها حملة مخزية وضخمة وسخيفة ضد رئيس الدولة وأنهم يريدوا إجباره على الاستقالة.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن بولسونارو الذي يواجه انتقادات متصاعدة في بلاده لتراخيه في التعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد، قد وصف الوباء في بادئ الأمر بأنه ‬‬‬محض خيال.

والطريف في الأمر، أن بولسونارو الذي يعتبر وباء كورونا مجرد خدعة من وسائل الإعلام ومحاولة للإطاحة به، خضع لفحوصات طبية للكشف عما إذا أصيب بفيروس كورونا الجديد بعد إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس قبل ما يزيد على أسبوعين، عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب حسبما أكدت "سكاي نيوز".

وأعلنت صفحة بولسونارو على فيسبوك، يوم الجمعة الماضي، إن الفحوص الطبية اثبتت خلو الرئيس البرازيلي من فيروس كورونا الجديد، وقال بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا، غير أنه تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأميركية قبل نحو أسبوعين، حيث تأكدت إصابة مستشار الأمن القومي لبولسونارو ووزير التعدين والطاقة ورئيس مجلس الشيوخ في البلاد بالفيروس.