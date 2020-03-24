الذهب يرتفع 32 جنيها عقب تراجع أمس وعيار 21 بـ688

سجلت أسعار أعيرة الذهب قفزة كبيرة بقيمة 32 جنيها عقب تراجع أمس الإثنين، فيما شهدت تذبذبا واضحا في البورصات العالمية وأسواق المال لتختلف خلال اليوم الواحد بين الانخفاض تارة والارتفاع تارة أخرى.

وبيع عيار 24 بـ786 جنيها مقابل 754، وسجل عيار 21 نحو 688 جنيها، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 590 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 الآف و507 جنيهات.

وتختلف أسعار البيع من محل لآخر ويرجع ذلك لاسعار المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وتمثل 10% من سعر المعدن، ويشار إلى أن تذبذب أسعار الذهب هي السمة الغالبة ويؤثر تأثيرا كبيرا على حركة المبيعات نتيجة الارتباك الذى يحدث خلال اليوم الواحد من انخفاض وارتفاع مرة أخرى.