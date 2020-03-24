عودة التيار الكهربائي للشيخ زويد بعد انقطاع يوم كامل

عاد صباح اليوم الثلاثاء، التيار الكهربائي إلى مدينة الشيخ زويد وضواحيها بعد انقطاع قرابة يوم كامل.

وقال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء، إنه جرى إصلاح الأعطال على الكابل 22، وإعادة التيار مرة أخرى وجرت عملية التوصيل.

وأضاف حماد أن خط 22 القديم متهالك، وأن الشركة سوف تنفذ عملية إحلال وتجديد له خلال الشهور القليلة القادمة.

فيما أكد إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح، أنه تواصل مع المهندس محمد السيد رئيس قطاع الكهرباء، وأكد الأخير أن هناك لوحة جديدة سوف يجرى تركيبها في مقر شركة الكهرباء بالشيخ زويد لمنع الانقطاع في الخط الكهربائي الجديد.

الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء، أجرت عملية تركيب خط جديد بتكلفة 56 مليون جنيه، إلا أن عملية توصيله تشهد بعض المشكلات، بسبب أعطال في لوحة الكهرباء القديمة.