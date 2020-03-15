"تعليم شمال سيناء": رصد 12 مركزا للدروس الخصوصية في العريش وبئر العبد

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، رصد 12 مركزًا للدروس الخصوصية فى مدينتي العريش وبئر العبد، مشيرًا إلى إخطار أجهزة الأمن لاتخاذ اللازم حيالها، تنفيذًا لقرار تعليق الدراسة.

وأضاف "رضوان"، أنه سيتم عرض خطة متكاملة على محافظ الإقليم، لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية، وكذلك انطلاق عمليات تعقيم المدارس وفق جدول زمني، مع حضور هيئات العمل من معلمين وإداريين بمعدلات نصف القوة بكل مدرسة، لمتابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات الصحية بمدارسهم، موضحًا أن هناك اجتماع سيُعقد خلال ساعات لعرض الخطة التعليمية المنوط بها خلال أسابيع تعليق الدراسة.