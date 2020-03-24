قطع المياه عن المنطقة الحرفية بدهب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دهب في جنوب سيناء، قطع المياه، اليوم الثلاثاء، عن المنطقة الحرفية لحدوث عطل مفاجئ.

وقال اللواء صبري الوزيري رئيس مدينة دهب إن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمدينة لحدوث انفجار في خط المياه بالمنطقة الحرفية .

وأكد رئيس المدينة أنه جارى إصلاح العطل بالخط الرئيسي وتركيب ماسورة جديدة تمهيدًا لإعادة الخدمة إلى طبيعتها. وأشار إلي أن شركة المياه دفعت بفريق من الفنين لإصلاح الكسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتي الأن وسيجرى ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الخط. مدينة دهب

خط المياه