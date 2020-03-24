شباب بني سويف يطلقون حملة لتعقيم ماكينات الصراف الآلي

دشن عدد من شباب بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدة حملات لتعقيم ماكينات الصراف الآلي " atm " قبل صرف المرتبات والمعاشات والتي بدأت اليوم، لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأقدم الشباب على تعقيم وتطهير الماكينات، بالإضافة إلى توفير عدد من القفازات والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية بجوار كل ماكينة لاستخدامها من قبل المواطنين قبل استعمال الماكينات، في أطار الحملات الشعبية لمنع انتشار الفيروس.

وفي سياق أخر، استمرت الأجهزة التنفيذية والشعبية في تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية باستخدام ماكينات الرش والكلور. من جهة أخرى، قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، صرف العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد، منعا للتكدس وذلك ضمن اجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما واصلت الجامعة أعمال التطهير والتعقيم داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.