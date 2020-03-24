سعفان لـ"الوطن": 60 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بموقع الوزارة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها في المنظومة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بلغت 60 ألف عامل غير منتظم حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة تعمل على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بحماية العمالة غير المنتظمة خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد ومواجهة أزمة فيروس كورونا .

وأضاف الوزير أن عملية التسجيل بدأت منذ يوم الأحد الماضي، والموقع يعمل طوال الـ24 ساعة، لافتا إلى أن التسجيل مستمر ومفتوح بدون تحديد موعد لإغلاقه.

وأشار "سعفان" إلى أنه لن يُلتفت إلى أي مراسلات أو طلبات ورقية تقدم باليد من العمالة غير المنتظمة لهذا الغرض .

وكان وزير القوى العاملة قرر عدم استخراج شهادة القيد (كعب عمل) بشكل مؤقت من مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات ومكاتب المديريات، واستبدل ذلك الإجراء بتفعيل استخراج "كعب العمل" المميكن عن طريق الموقع الإليكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg .

وأكد الوزير أن ذلك يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن طريقة استخراج شهادة القيد "كعب العمل" من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة باتباع الخطوات الاتية :

- الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة الرسمي، واختيار تسجيل راغبي العمل.

- اختيار التسجيل لأول مرة، إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل.

- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.