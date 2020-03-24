مارس رياضة بالمنزل.. نصائح لمصابي فيروس كورونا تساعد على الشفاء

حالة من الذعر أصابت الكثيرين من مختلف دول العالم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرا لعدم اكتشاف مصل أو علاج له حتى الآن، واستكمالا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، تقدم وزارة الصحة والسكان حملات توعية للمواطنين لتجنب الإصابة به وتدريبهم على كيفية التعامل مع المصابين، وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة الصحة يجب اتباعها في حالة الإصابة بالفيروس خلال العزل المنزلي كالتالي:

- الحرص على تناول الطعام الصحي والمغذي والذي يساعد على تقوية المناعة لدى جسم الإنسان.

- تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قدر الإمكان.

- تجنب التدخين قدر الأمكان لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بعدة أمراض مزمنة في حال الإصابة بالفيروس.

- الحرص على ممارسة التدريبات الرياضية بالمنزل للبالغين نصف ساعة يوميا، وللأطفال ساعة يوميا.

- تجنب الاختلاط بالمحيطين حتى لا يتعرضوا للإصابة والحرص على استخدام أدوات خاصة لا يلمسها أحد.

- الحرص على ارتداء الماسك في حالة الإصابة.

- الإكثار من تناول السوائل الساخنة.