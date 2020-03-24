اغسل هدومك بمطهرات.. خطوات التعامل مع ملابس مصابي فيروس كورونا

لم تتوانَ وزارة الصحة والسكان عن تكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى لتواجده في مصر، استكمالا لجهود الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الملابس الخاصة بمصابي الفيروس أو المشتبه بحالاتهم لتجنب الإصابة به كالتالي:

- تجنب نفض الملابس المتسخة إذا أمكن، حتى لا يساعد على نشر الفيروس في الهواء.

- وعند تطهير ملابس المصاب، يجب مراعاة وضعها في كيس محكم الإغلاق يتم التخلص منه بعد تطهير ملابسه.

- يجب تجنب غسيل ملابس المصاب مع الأشخاص الآخرين.

- يجب غسل ملابس المصاب على درجة حرارة عالية، وإضافة كميات من المطهرات والمواد الكيميائية، وكي الملابس بعد غسلها.

- ارتداء قفازات عند التعامل مع ملابس شخص مصاب والتخلص منها بعد الانتهاء من عملية تطهير الملابس.

- غسل اليدين جيدا وتطهيرها بالكحول بعد الانتهاء من التعامل مع ملابس المصاب بفيروس كورونا.