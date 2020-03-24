عاجل.. الوزراء: "لازم المواطنين يساعدوا أنفسهم وبلدهم في عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عندما تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإنها تناشد المجتمع المصري أن يساعدها على تطبيق هذه القرارات.

وأضاف: "لازم المواطنين والأسر المصرية يساعدوا أنفسهم وبلدهم لحمايتهم، وعدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وصعوبة، لأن كل مرحلة من القرارات بتبقى أصعب من التانية ولها تبعات كثيرة جدًا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.