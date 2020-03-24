غريب في بلاد كورونا.. حظر تجول يبدأ في السعودية وإجراءات جديدة في عمان

تقدم "الوطن" نشرة "غريب في بلاد كورونا" يوميا، لرصد الأوضاع في الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المستجد، على لسان أعضاء الجاليات المصرية في تلك الدول، وجولتنا اليوم في دولتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 562.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن حالات التعافي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، وصلت إلى 19 حالة.

"سألتزم بالأوامر الملكية التي تقضي بحظر التجول من الساعة الـ7 مساءً، حتى الساعة الـ6 صباحًا، لمدة 21 يوما من مساء اليوم الاثنين، حيث أعمل مهندسا مدنيا، في المملكة العربية السعودية، وأنا بطبيعة الحال أحب الجلوس ليلا في المنزل، كما أنني أريد أن أحافظ على نفسي من فيروس كورونا المستجد، سأتابع التلفاز وبعض البرامج الرياضية، وأنجز بعض مهام العمل"، حسب حديث المهندس محمد شريف، مصري مقيم في مدينة جدة السعودية، لـ"الوطن".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات، التي سيجري تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأضاف شريف: "الأمن السعودي سيغرم من يخالف القرار من المواطنين مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، وحبس 20 يوما، أما إذا كان وافدا، فسيتم ترحيله، حيث إن جهة العمل حثتنا على البقاء في منازلنا خلال المدة المقبلة، بخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة، باتت من أهم الواجبات المواطنين والوافدين أيضا".

واستثنى حظر التجول، منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها، أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.

كما أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تعن تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ستا وستين حالة.

ويقول وائل أحمد، مصري مقيم بسلطنة عمان، إن الجهات المسؤولة في السلطنة أعلنت إغلاق جميع المحال التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.

وأضاف لـ"الوطن": "أبلغونا أمس في العمل أن قوة الحضور في المقر لن تزيد على 30%، وسنعمل من المنزل، وأنا أؤيد قرارات السلطنة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين"، مشيرا إلى أنه يقضى وقته حاليا في متابعة آخر مستجدات الفيروس حول العالم.

وتابع: "أتصل بعائلتي دائما في مصر للاطمئنان على صحتهم، وبالطبع أخاف عليهم من الإصابة فالفيروس منتشر بشكل مرعب في دول العالم، ونصحت عائلتي بعدم الخروج من المنزل والالتزام بعدم التواجد في تجمعات كبيرة".

وكانت سلطنة عمان أعلنت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية مدة شهر، للحد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اللجنة العليا للتعامل مع ⁧كورونا في السلطنة، قررت تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر".