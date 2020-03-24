عاجل.. الوزراء: لو وصلنا لـ1000 إصابة بكورونا هتكون الأعداد سريعة وضخمة جدا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يأمل ألا تصل الدولة المصرية إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "في المرحلة دي، الإصابات هتتجاوز الألف وهتكون متوالية بأعداد سريعة وضخمة جدًا، وده شفناها في دول كثيرة حوالينا وكانوا بيقولوا إننا بعاد عن الموضوع ده ومش هيحصل عندنا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.