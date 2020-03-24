سكرتير عام الدقهلية بموقع خروج قطار عن القضبان: "لا توجد خسائر بشرية"

انتقل سعد الفرماوى، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم، إلى موقع حادث خروج إحدى عربات القطار القادم من كفر الشيخ متجها إلى مدينه شربين عن القضبان أمام قرية بسنديلة بمركز بلقاس لمتابعة التداعيات، قال إنه تبين أن القطار، يدفعه جرار رقم 3844، وتحمل العربة التى خرجت عن القضبان رقم 15959 ، ولا توجد أي خسائر بشرية.

وأضاف السكرتير العام، في تصريح صحفي، أنه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد في طنطا لرفع العربة والجرار وذلك لتيسير حركة الخط أمام القطارات، وأن المحافظ وجه للمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار وإخلاء الخط أمام حركة القطارات.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة النجدة بخروج قطار قادم من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية متجها لمدينة شربين عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة .

انتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن القطار يحمل رقم 3844، ويضم 7عربات وفوجئ سائق القطار بانحراف القطار عن مساره نتيجة تعطل التحويلة واصطدامه برصيف محطة بسنديلة .

وبالفحص، تبين أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، حيث أن القطار كان في مرحلة تهدئة السرعة لدخول المحطة وتم نزول جميع الركاب والاطمئنان علي سلامتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية لاتخاذ اللازم والعمل علي إصلاح العطل واستئناف حركة القطارات التي توقفت نتيجة الحادث.