التنسيق الحضاري: مد فترة استلام أعمال مسابقة "تراثي 5" حتى 21 أبريل

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي للفنون البصرية، إلى يوم 21 أبريل المقبل، على أن يجري تحديد موعد الإعلان عن أسماء الفائزين، وحفل توزيع الجوائز لاحقا.

وأوضح بيان الجهاز: بناء على تعليمات مجلس الوزراء، ونظرا لما تتعرض له مصر من ظرف استثاني، تقرر الآتي:

1- مد فترة استلام أعمال مسابقة تراثي 5 حتى الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.

2- يسري ذلك على كل المشتركين في المسابقة بقسميها.

3- بالنسبة لأعمال التصوير الفوتوغرافي، سيجري استلام الأعمال كما هو موضح بالكراسة، حتى موعد الإغلاق الجديد.

4- بالنسبة لأعمال الفن التشكيلي، سيجري تسليمها في مقر الجهاز، حتى الساعة 12 ظهرا، من يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.

5- الكشف عن موعد إعلان أسماء الفائزين وحفل توزيع الجوائز لاحقا.

وأشار البيان، إلى أنه احتفالا بإعلان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي لعام 2020، تقرر أن تتميز "تراثي 5"، بصبغة استثنائيه هذا العام، بأن توجه للتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي معا، حيث كانت في طورها الأول والثاني والثالث، موجهة للتصوير الفوتوغرافي، بينما في الطور الرابع، موجهة للفنون التشكيلية، ويجمع هذا العام بين القسمين معا.

وجرى الإعلان عن المسابقة، صباح يوم 20 فبراير 2020 من خلال الموقع الرسمي للجهاز، كما جرى وضع كراسة الشروط على الموقع ذاته، للاطلاع عليها، ومعرفة شروط المسابقة، وكيفية التقديم لها، وكذلك الجدول الزمني.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من: الدكتور أحمد هنو، الدكتور أيمن ونس، الدكتور حسين بكر، شريف سنبل، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، المهندس محمد أبو سعدة، والفنان التشكيلي محمد عبلة.