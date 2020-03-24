جيش الاحتلال يطالب بالتعامل مع ملف كورونا

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يتولى التعامل مع ملف تفشي فيروس كورونا، حيث قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه يجب التعامل مع هذه الأزمة على أساس أن البلاد في حالة حرب، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وطالب مسؤولون أمنيون بنقل مسؤولية وقف انتشار الفيروس من وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة "كان" العبرية عن مصدر أمني، أن هذا الوقت ليس مناسبا لإجراء التجارب، ويتعين تكليف هيئة تتمتع بنظرة استراتيجية وخبرة في اتخاذ قرارات مصيرية ومواجهة مشكلات لوجيستية، تكليفها بإدارة أزمة "كورونا".

وتتزامن هذه التطورات مع تسجيل قفزة كبيرة في عدد الإصابات في إسرائيل حيث وصل وفقا المعطيات الرسمية إلى 1656 حالة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، من أن يصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون مصاب في غضون شهر، وحالات الوفاة إلى 10 آلاف حالة، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس.

ومن المقرر فتح مختبر داخلي في الجيش الاحتلال، لإجراء اختبارات للجنود والضباط للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس، وسيُدير المختبر عسكريون تابعون للقطاع الصحي بمشاركة أطباء يعملون في المختبرات المدنية.

وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق تام في الدولة، ستُخصص نحو 8 كتائب عسكرية لمساعدة الشرطة.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، فإن 23 حالة مؤكدة جرى تسجيلها في صفوف جيش الاحتلال، ويخضع حاليا للحجر الصحي 5579 جنديا من الخاضعين للخدمة الإلزامية.