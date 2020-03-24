تونس تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم، إنها سجلت 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 114 حالة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة جرى اكتشافها بعد إجراء 124 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى أنه وإلى الآن تمكنوا من إجراء 1211 تحليلا.

وأفادت الوزارة بأن الحالات تتوزع على 17 ولاية، وهي تونس (34)، أريانة (20)، بن عروس (12)، مدنين (09)، تطاوين (06)، سوسة (06)، المنستير (07)، صفاقس (05)، المهدية (03)، القيروان (02)، بنزرت (03)، نابل (01)، قفصة (01)، قابس (01)، قبلي (01)، منوبة (01)، زغوان (01).

يذكر أن تونس سجلت حتى الآن 3 وفيات، فيما تعافت حالة واحدة من الفيروس، فيما أعلنت الصحة التونسية إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأمن الصحي للبلاد.