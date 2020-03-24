"القوى العاملة": استئناف العمل بـ"الاستثمارية للملابس الجاهزة" بالإسماعيلية  بعد إنهاء إضراب 4500 عامل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استئناف 4500 عامل، العمل بإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، بكامل الطاقة الإنتاجية ، وذلك بعد توقف لمدة يومين للمطالبة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام حتى نهاية شهر مارس الجاري، علي العاملين بالشركة .

وكان الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وقام ياسر سعيد مدير المديرية بالاجتماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمصانع المنطقة الحرة والاستثمارية ، وقد أسفرت المفاوضات على تقسيم العمل بين العمال في بعض المصانع، فضلا عن منح العمال إجازات في البعض الآخر من المصانع ، وذلك حسب ظروف العمل بكل منشأة.