لمواجهة كورونا.. 8 أطنان كلور لتطهير وتعقيم مدن وقرى كفر الشيخ

تابع اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 8 طن كلور علي قرى ومراكز ومدن المحافظة، لاستخدامها في أعمال الرش والتطهير التي تقوم بها أجهزة المحافظة على مستوى المراكز والمدن والقرى، للمنشآت الحكومية والمساجد والشوارع والميادين العامة ومواقف السيارات، وكافة مناطق تواجد المواطنين.

ياتى ذلك ضمن الإجراءات الوقائية لتطهير وتعقيم مراكز ومدن المحافظة، لمُحاصرة الأوبئة والفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يُذكر أن أعمال الرش والتطهير تُجرى طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان؛ حيث يتم التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، ويتم الرش كل 5 ساعات للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، ويقوم فريق المتواطنة بعمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يقوم برشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة وإعطائهم النصائح العامة لتجنب انتشار العدوي.