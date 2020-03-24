جامعة مصر: تفعيل نظام "التعليم عن بعد" تطبيقا لقرار تعليق الدراسة

حرصت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، على الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية لها والمناهج، عبر المواقع الالكترونية للجامعة والكليات، أو القنوات الخاصة بها عبر "يوتيوب".

وقال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إدارة الجامعة، قررت استمرار استخدام آليات ووسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بعد، لتكون البديل لعدم حضور الطلبة للجامعة، لضمان استمرار العملية التعليمة، وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الجاري، وذلك بعد مد استمرار قرار تعليق الدراسة.

وأضاف العزازي، في بيان له، أن طلاب الجامعة، يجري تدريبهم منذ دخولهم للجامعة، على استخدام آليات التعليم الإلكتروني، كما أن أنظمة التعليم عن بعد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تسمح ببث المحاضرات للطلبة من قاعات المحاضرات مباشرة، أو مسجلة إلكترونيا.

وأوضح أنه يمكن تحميل الطلبة لجميع المحاضرات والمواد التعليمية من على موقع الجامعة، والتواصل الإلكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثلة في الأشكال المختلفة للامتحانات من Quizzes, Exams.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم، تعليق أي خدمات ينشأ عنها تحرك المواطن إلى مصلحة حكومية طيلة فترة حظر التجوال، موضحًا أنَّ هذا الأمر سيستثنى منه مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات التي تحدث طيلة فترة الحظر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء، أنه تقرر أيضًا تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا عقب الانتهاء من المدة القديمة المقرر يوم 29 مارس الجاري، مبينًا أنه سيجري تخفيض تعداد العاملين بالمصالح الحكومية وكل الشركات التابعة للدولة 15 يومًا إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار ڤيروس كورونا.