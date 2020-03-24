"أبو ليمون" يطالب الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ قررارت "مدبولي" حول كورونا

طالب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة بسرعة البدء في تنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع أي تداعيات لانتشار فيروس كورونا وما يتبع ذلك من أثار.

وأصدر اليوم، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ووقف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين، وغلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلي السادسة صباح اليوم التالي والغلق الكامل أيام الجمعة والسبت ويستثني من ذلك المخابز والصيداليات والمحال البقالة والسوبر ماركت ، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والإقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل، وغلق المقاهي والكافيتريات والنوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفية بالمحافظة .

كما تضمن القرار تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين " الشهر العقاري ، المرور ، الأحوال المدنية ، تصاريح العمل ، الجوازات طول هذه المدة ويستثني من ذلك الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات ، مؤكداً علي إستمرار العمل بتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمده 15 يوم إضافية ويستثنى من ذلك المستشفيات والعاملين بها ، وكذا تعليق الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات 15 يوم لمدة إضافية ، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدء بـ 4 الأف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات .

هذا وقد أشار محافظ المنوفية علي أن إتخاذ هذه الإجراءات تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان بما يضمن سلامة المواطنين وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المنوفي ، كما ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ،مؤكداً علي ثقته البالغة في تجاوب المواطن المنوفي .