"بيطري الإسكندرية": مشاركة الدولة في التعقيم يقلل من خطر كورونا

قال اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأسكندرية إن كل المؤسسات تطبق توجيهات الدولة والحكومة، وبناءا على توجيه وزير الزراعة يتم تسخير الإمكانيات لعمليات التطهير بمؤسسات الدولة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف، خلال حديثه مع مصططفى سعد، مراسل قناة "dmc" أن مشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة في مجابهة فيروس كورونا قد يساعد على خفض خطر الفيروس والتمكن من النجاة بشكل سريع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة في المرحلة المقبلة، طبقًا لتطور الأوضاع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء: "الفترة اللي فاتت شهدت دعاوى كتير من المواطنين لتطبيق إجراءات أكثر صرامة، وإحنا بالفعل محضرين مثل هذه النوعية من القرارات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.