البرلمان البحريني يوافق على حظر التجول الجزئي لمنع تفشي كورونا

وافق البرلمان البحريني، اليوم، على إقرار حظر التجول الجزئي، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ورفع الأمر إلى الحكومة، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونشرت وكالة أنباء البحرين، بيانًا، قالت فيه إن البرلمان برئاسة فوزية بن عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، عقدت جلسة أقرت فيها مجموعة من القرارات للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشاد البرلمان بإطلاق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، دعمًا للجهود الوطنية لتخفيف انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

كما أشاد البرلمان بالتوجيه الملكي بشأن تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في القطاع العام.