إرجاء تسديد أقساط بنك ناصر للصحفيين وإيداعه بفيزا البدل غدا

أعلن حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن إيداع قسط قروض بنك ناصر للصحفيين، في فيزا البدل سيتم غدا الأربعاء وصرفه بعد الخامسة مساء وذلك بعد الاتفاق مع إدارة بنك ناصر الاجتماعي على تنفذ قرار البنك المركزي بإرجاء تسديد أقساط القروض لمدة 6 أشهر.

وأشار الزناتي في تصريح له، إلى أن المستفيد من هذا القرار 225 زميل صحفي وصحفية يدفعون أقساط شهرية قيمتها 338 ألف جنيه ببنك ناصر.

وقال الزناتي إن مبلغ القروض سيكون موجودا برصيد فيزا البنك الأهلي غدا نحو الخامسة مساء، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم مع البنك بعد تواصله مع العضو المنتدب له اليوم لتطبيق قرار البنك المركزي واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن.