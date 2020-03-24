البنتاجون: إصابة 174 جنديا أمريكيا بفيروس كورونا

أفاد البنتاجون، اليوم الثلاثاء، بأن 174 جنديًا أمريكيًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة بـ41 حالة عن يوم أمس الاثنين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضًا لدى 59 مدنيًا و61 من ذويهم، فضلًا عن 27 متعاقدًا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بالبنتاجون إلى 340.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أمس الاثنين، أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض الفيروس المميت، ستخضع لفحوصات طبية فورية.