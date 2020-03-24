بسبب كورونا.. صرف 3 أشهر من علاج المصابين بالأمراض المزمنة بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الصيدلة، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الأساسية، والتخطيط، ومركز المعلومات.

تناول الاجتماع تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان، بإيقاف تقديم الخدمة الطبية بجميع العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، ونقل الخدمة الطبية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المجاورة، اعتبارًا من غد الأربعاء ، مع صرف علاج نفقة الدولة للمرضي المصابة بالأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر ، وتوصيلها إلى منازلهم، وذلك بالتنسيق بين مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، والمجتمع المدني، مع عدم حجز أي حالة بالمستشفي باستثناء الحالات الطارئة فقط.