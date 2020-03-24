البحيرة تواجه كورونا بكاشف لقياس حرارة المترددين على الديوان العام

زوّد ديوان عام محافظة البحيرة، بوابات مبنى المحافظة، بكاشف للحرارة لفحص المترددين على المبنى والعاملين به، لكون الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، حيث يتم قياس درجة الحرارة لجميع المترددين قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة.

كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتوزيع ماسكات وجوانتيات طبية على المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ومكاتب البريد ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة.

وأشار "آمنة" إلى استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية، والتنسيق مع أجهزة المحافظة، لافتًا إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية لتلقي بلاغات المواطنين بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية على الخط الساخن 114على مدار اليوم.