ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 شخصا

ارتفعت عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 شخصاً وتسجيل 34 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 حالة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقررت السلطات الجزائرية منع التجمعات لأكثر من شخصين في كل ولايات البلاد.

وتفرض الجزائر حظرا للتجول في العاصمة وحجرا كليا في ولاية البليدة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بوزيد، دخول الجزائر إلى المرحلة الثالثة من تفشي كورونا.

وكانت الجزائر أغلقت المطاعم والمقاهي على الفور للحد من انتشار فيروس كورونا، وقررت سابقا وقف وسائل النقل العمومية وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم والتسريح المؤقت لـ50% من الموظفين مع الحفاظ على رواتبهم.