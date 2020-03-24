السفارة المصرية بالكويت تحذر من إعلانات وهمية لحجز رحلات للقاهرة

حذرت البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية، من الإعلانات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لمكاتب وهمية، بشأن وجود مقاعد متوفرة على رحلات مصر الطيران لمن يرغب، دون قصرها على أي فئة محددة.

وجددت البعثة التأكيد، في بيان رسمي مساء اليوم، على أن هذه الرحلات تختص فقط بالفئات التي سبق تحديدها، وهي حاملي التأشيرات، وإلغاء نهائي للسفر والحالات الإنسانية الطارئة.

وناشدت البعثة الدبلوماسية المصرية جميع أبناء الجالية، الاعتماد فقط على ما يصدر في هذا الشأن من بيانات، من جانب البعثة الدبلوماسية المصرية.

كان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد أعلن أمس الاثنين، أنه بناء على التنسيق مع شركة مصر للطيران والسلطات الكويتية، سيبدأ تسيير ست رحلات جوية، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وحتى يوم 30 مارس الجاري، بواقع رحلة يوميا، لنقل من سبق وأن تقدم بطلبات سفر إلى القنصلية، من حاملي التأشيرات، ومن انتهت إقامتهم في الكويت، بالإضافة إلى الحالات الانسانية الطارئة، وطالب السفير القوني المواطنين الذين سوف تتواصل معهم القنصلية، بالتوجه إلى أقرب وكيل سياحي لشركة مصر للطيران؛ لاستخراج تذكرة السفر.