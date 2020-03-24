جامعة كفر الشيخ تنفي إلغاء الفصل الدراسي الثاني

نفي الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ما تردد على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، من إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واحتساب نتيجة الفصل الدراسي الأول، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 30 -5 -2020 المقبل، وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة، أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

وحذر "دسوقي"، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التي تبثها حسابات وصفحات وهمية تهدف إلى تضليل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وإثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الوقت الذي جندت الدولة فيه إمكانياتها كافة للتصدي لفيروس كورونا، مشددا على عدم الاعتداد بالمنشورات الوهمية المزيفة التى يطلقها ويروجها قلة من معدومي الضمير وأعداء الإنسانية داعيا إلى الرجوع إلى الجامعة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والاتصال المباشر بإدارتها ومكتبها الإعلامي، للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأهاب "دسوقي"، بجميع طوائف المجتمع بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتى تتجاوز مصرنا الحبيبة الأزمة بسلام، كما طالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، مجددا التأكيد على أنه ليس له أى صفحة أو حساب على شبكات التواصل الاجتماعي.