خالد الجندى: "السوشيال ميديا" فيروس ترويج الذعر والشائعات

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروس لا يمكن الوقاية منه، وهو السوشيال ميديا، الذي يروج للشائعات، التي تصيب الناس بالذعر.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.