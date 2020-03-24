نادر سعد: قد نلجأ لزيادة أعداد قطارات المترو لتقليل تكدس المواطنين

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كل المواصلات العامة والخاصة، أي كان شكلها سواء الرابطة بين المدن ببعضها البعض، أو الرابطة بين المحافظات، ستتوقف من بعد السابعة مساءً بدء من الغد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المدارس والجامعات متوقفة حاليا، ما سيقلل الضغط على حركة مترو الأنفاق، قبل توقفها لتطبيق الحظر، كما أن العمل داخل العاملين بالمصالح الحكومية وشركات القطاع العام، سيكون بالحد الأدنى من الموظفين، ما يسهم في تقليل التواجد الفعلي داخل محطات المترو.

وتابع: "قد نلجأ لزيادة أعداد قطارات المترو خلال السادسة صباحا حتى السابعة مساء، من أجل تقليل التكدس".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من القرارات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" أبرزها حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين بدء من الغد، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

كما تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.