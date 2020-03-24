"اعرف عشان تلتزم".. الخدمات الحكومية المعلقة وبدائلها الإلكترونية

بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فرض حظر تجول بداية من غد الأربعاء من 7 مساء حتى 6 صباحًا لمدة أسبوعين، في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف أنه سيتم تعليق الخدمات التي تقدم للمواطنين، مما جعل الكثيرين من المواطنين يشعرون بالقلق كيف سيمكنهم الحصول على الخدمات الحكومية؟

تستعرض "الوطن" البدائل الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، كبديل للذهاب إلى المؤسسات والمصالح الحكومية.

الخدمات الحكومية التي جرى تعليقها

علقت الحكومة بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين، منها:

تراخيص المرور

جرى تعليق خدمة استخراج تراخيص المرور حتى إشعار آخر، وفي حالة انتهاء الرخصة أو الخدمة ستعتبر سارية حتى انتهاء الحظر.

تراخيص العمل

بعد إيقاف حركة الطيران من وإلى مصر، حتى نهاية الشهر، فقد صدر قرار بتعليق استخراج تراخيص العمل خارج البلاد.

خدمات الأحوال المدنية

وجرى تعليق خدمة الأحوال المدنية، ومع ذلك يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية، وطلب استخراج مستندات شخصية ما بين شهادة ميلاد مميكنة، شهادة طلاق، بطاقة رقم قومي، وغيرها من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية ويمكن الدخول من هنــــــا

سيتطلب الأمر تسجيلا مجانيا داخل موقع الوزارة، والدخول على الخدمات الوزارة واختيار نوع المعاملة "بطاقة رقم قومي، شهادة ميلاد، وثيقة طلاق".

بعدها سيتطلب منك إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم بالكامل، رقم بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف، والعنوان الذي سيتم إرسال المستند الحكومي عليه.

الخطوة الأخيرة، هي تحديد طريقة الدفع، سواء من خلال الدفع عند الاستلام، أو بطاقة الائتمان.

خدمات حكومية مستثناه من التعليق

مكاتب الصحة

تم استثناء مكاتب الصحة، من تعليق الخدمات الحكومية، لقيد المواليد والوفيات، التي تعمل خلال مواعيد العمل الرسمية.