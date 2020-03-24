موريتانيا تغلق حدودها مع مالي بسبب كورونا

أغلقت موريتانيا، اليوم، حدودها مع جمهورية مالي، في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان اليوم، إنه تقرر إغلاق الحدود مع دولة مالي من أجل الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأفاد البيان بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، اتفقا على إغلاق الحدود بين البلدين من أجل الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت موريتانيا قد أغلقت في وقت سابق حدودها مع المغرب والسنغال بالاتفاق مع البلدين لمواجهة فيروس كورونا، كما فرضت حظر التجول وعلقت الدراسة، وأغلقت المطارات وفرضت جملة من الإجراءات بعد تسجيل حالتين من وباء كورونا لأجنبيين قادمين مؤخرا من أوروبا.