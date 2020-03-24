وزير القوى العاملة يكشف أوضاع إجازات العاملين بالقطاع الخاص

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الجميع يقع تحت وطأة أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيجرى النظر إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص في كل قطاع على حدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامية حسام حداد، مقدمي برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "التعنت من جانب القطاع الخاص بشأن إجازات العاملين كان موجودًا الأسبوع الماضي، ولكن الأمر تغير بداية من هذا الأسبوع".

وتابع: "الناس أصبح عندها شعور بالخطورة، وأصبحت الاستجابة سريعة، والحالات التي تعرضنا لها في أكثر من محافظة أن أصحاب الأعمال تفهموا الأمر".

ولفت، إلى أن جزءً من أصحاب الأعمال أعطوا إجازة مباشرة للعمال مدفوعة الأجر، والجزء الآخر اتخذ الإجراءات الاحترازية من حيث تقليل التجمعات والعمل على أكثر من وردية.

واختتم: "بالفعل أصدرنا تعليمات لمفتشي السلامة بالتأكد من الإجراءات الاحترازية لعدم التعرض بالإصابة في المصانع والشركات".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.