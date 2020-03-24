"الصحة العالمية": مصر تطبق إجراءات مشددة لاحتواء فيروس كورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا كان محدود في الصين، ثم بدأت تظهر إصابات عديدة خارج الصين، وانتشر بقوة وسرعة خارج الصين، وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية تعطي توجيهات مشددة وتُشدد على البلدان تطبيق إجراءات مشددة لاحتواء هذا الفيروس.

وأضاف "جبور"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وذلك مع بدء ظهور الحالات الإيجابية، وقامت الدولة المصرية بملاحقة المخالطين ومخالطي المخالطين من أجل تقليل نسبة العدوى إلى أقل من شخص.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن مصر تتخذ الإجراءات المشددة تدريجًيا، وأنه منذ البداية أعطت منظمة الصحة العالمية توصيات مهمة جدا وهو ضرورة أن يكون هناك ابتعاد مجتمعي "ناس تبعد عن بعض وتطبق وسائل الوقاية، وكذلك الابتعاد الجسدي ما بين الأشخاص، لأن التواصل بين الناس يجعل الفيروس ينتقل من إنسان لإنسان بسرعة".