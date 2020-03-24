البرلمان عن حظر التجول: ليس تقييدا للمواطنين بل حماية من كورونا

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تتدرج في الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وفقًا لمدى الخطورة، " إحنا حاليا في مرحلة الجد، لازم كل المواطنين يبقوا جنود لإنقاذ الوطن، عن طريق اتباع والالتزام بالقرارات التي تتخذها الحكومة لحماية المواطنين، حظر التجول ده مش تقييد، دي حماية للمواطنين".

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يراهن على فطرة المصريين الوطنية، حيث وقت الجد يظهر معدن الشعب الأصلي، وكذلك وقت الأزمات، " لو كلنا عملنا توعيه وكل واحد يوعي جاره وزميله في العمل وأهمية الالتزام بالقرارات صدقوني هنمر بالأزمة بأمان".

وتابع: "استخفافنا بالموضوع هيضر غيرنا، لازم نبقى على قدر المسؤولية، الشعب المصري استطاع استعادة دولته في 30 يونيو، ويستطيع أن يمر بمصر من تلك الأزمة لبر الأمان".