أروى جودة تقدم الحكاية الثانية من مسلسل "إلا أنا"

تعرض الحكاية الثانية، من مسلسل "إلا أنا"، التي تحمل عنوان "سنين وعدت"، خلال الأيام المقبلة، على شاشة قناة "dmc".

"سنين وعدت"، من بطولة أروى جودة، أحمد صفوت طارق عبدالعزيز، وتدور أحداثها في إطار إجتماعي، مسلسل "إلا أنا"، بدأ عرضه مؤخرا عبر شاشة Dmc، وهو مكون من 60 حلقة، عبارة عن 6 قصص، كل قصة 10 حلقات.

يؤدي بطولتها كل من الفنانات وفاء عامر وحنان مطاوع وشيري عادل وكندة علوش وجميلة عوض، وهو فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة منهم مؤلف ومخرج.

وتتضمن قائمة مخرجي العمل كل من، المخرجين أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن.

أما قائمة المؤلفين فتضم كل من، عبير سليمان وأمين جمال ونجلاء الحديني وريم القماش، ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم، ومن إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستديوز.

جدير بالذكر، أن أروى تنتظر عرض فيلمي "أشباح أوروبا" مع أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي و"حفلة 9"، مع أحمد داوود ودينا الشربيني.

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