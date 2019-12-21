صور.. تكريم أروى جودة في حفل دير جيست

خطفت الفنانة أروى جودة، الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الديرجيست، الذى يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء تكريم أروى، عن مشاركتها فى مسلسل "أهو ده اللي صار"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه منذ عدة أشهر.