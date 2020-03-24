الصحة العالمية: "السيسي من الرؤساء الوحيدين اللي بيتكلموا في الصحة العامة"

أشاد الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا، منذ شهر يناير الماضي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية، على تنسيق يومي، وعلى مدار اللحظة مع وزارة الصحة المصرية ومجلس الوزراء المصري.

وأشاد جبور بوعي الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده في نشر الوعي الصحي: "الرئيس السيسي من الرؤساء الوحيدين اللي بيتكلم في مجال الصحة العامة، وتطبيقها وحماية المجتمع المصري"، مشددًا على تعاون مكتب منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، واتباع المعايير الدولية في ذلك.

وأكد جبور، أن مصر بدأت جهودها لمواجهة كورونا، منذ إعلان الصين عن أول حالة، وأن أول خطوات مصر كانت توعية العاملين في المجال الطبي، لمواجهة الفيروس.