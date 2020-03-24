الصحة العالمية: الترصد الوبائي في مصر من أقوى الأنظمة في الشرق الأوسط

نفى الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، ولم يعلن عنها في مصر.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي وباء عالمي جائحة أو وباء محلي محدش فيه بيخفي حاجة، وفيه إصابات ممكن تكون بدون أعراض وخلصت لوحدها، ولم تستشير أي جهة طبية، ولا أعلن عنها، وده في كل بلاد العالم".

وأشاد جبور، بنظام الترصد الوبائي في مصر، ووصفه بأنه من أقوى أنظمة الترصد في إقليم الشرق الأوسط، مضيفًا: "أنا كمنظمة الصحة العالمية، بقول كده، وده تقييم منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ اللوائح الصحية العالمية جيد جدا، لنظام الترصد، وكل مكونات التي ترتبط بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وأن ده تقييم خبراء أجانب مش محليين".

وتابع: "ده بيعطيني أمل"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بالكامل، تحركت لمواجهة الفيروس، بالتعاون والاستعانة بمنظمة الصحة العالمية.